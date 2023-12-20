Глава РФС Дюков: я не вижу кризиса. Неучастие в официальных матчах ― плохо, не катастрофа

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о неучастии сборной России в официальных матчах.

«Мне не хватает авторитета? Возможно, мне не хватает авторитета, чтобы отменить запрет от ФИФА или, например, отменить санкции, которые наложены на «Газпром нефть». Что мне с этим сделать? Я не вижу кризиса. Нам важно играть, но сборные и клубы функционируют. Болельщикам наша сборная интересна, международные матчи проводятся. Неучастие в официальных матчах ― это плохо. Катастрофа? Катастрофа ― это отсутствие возможности для тренировок, игр. Мы делаем всё для того, чтобы вернуть официальные матчи. Мы делаем всё для проведения международных матчей. Мы не удовлетворены результатом, но мы работаем. Если кто-то считает, что мы недорабатываем ― этот вопрос можно поднять», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей. Национальная команда победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), а также сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). Россия до 23 лет провела два спарринга подряд с олимпийской сборной Египта, сыграв вничью в первом матче (1:1) и уступив во втором (1:2).