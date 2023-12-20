«Милан» намерен приобрести форварда «Штутгарта» Гирасси

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси в зимнее трансферное окно может перейти в «Милан». Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, руководство итальянского клуба считает сенегальского форварда наиболее подходящим вариантом для усиления атаки. Ещё одним фактором является относительно низкая стоимость футболиста — отступные по контракту со «швабами» составляют € 17,5 млн. Отмечается, что «россонери» начнут активную работу по трансферу игрока в ближайшее время.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за команду 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее стало известно, что за сенегальцем в прошедшие выходные наблюдали представители «Манчестер Юнайтед».