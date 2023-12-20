«Реймс» — «Гавр»: Кузяев появится в стартовом составе на матч Лиги 1

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Реймс» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Главным арбитром матча будет Стефани Фраппар. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Реймс»: Диуф, Окуму, Агбаду, де Смет, Бузи, Хадра, Матусива, Теума, Ито, Дарами, Накамура.

«Гавр»: Десма, Него, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Опери, Кехта, Кузяев, Туре, Байо, Алиуи.

На данный момент после 16 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Реймс» располагается на восьмом месте с 23 очками. «Гавр» после такого же количества проведённых игр находится на 10-й строчке с 19 очками.