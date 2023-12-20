Гризманн: мы не смогли остановить Гринвуда. Это стоило «Атлетико» победы

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн похвалил игрока «Хетафе» Мэйсона Гринвуда в матче 18-го тура испанской Примеры, который закончился со счётом 3:3.

«Мейсон Гринвуд действительно создавал нам проблемы во втором тайме. Мы не смогли остановить его, и это стоило нам игры», — приводит слова Гризманна Daily Mail.

«Атлетико» к концу матча вел со счётом 3:1. Забитыми голами дважды отметился Гризманн, и один забил Альваро Мората, у соперника отметился мячом Борха Майораль. При этом команда Диего Симеоне с 38-й минуты играла в меньшинстве, так как защитник команды Стефан Савич получил две жёлтые карточки.

Однако на 87-й Оскар Родригес отыграл один мяч, а на 90+3-й минуте Майораль реализовал 11-метровый, который принёс ничью «Хетафе».

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