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«Барселона» и «Атлетико» следят за прогрессом Гринвуда

«Барселона» и «Атлетико» следят за прогрессом Гринвуда
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может перейти в один из топ-клубов чемпионата Испании. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, за 22-летним футболистом «красных дьяволов» активно наблюдают скауты «Барселоны» и «Атлетико». В ближайшее время оба клуба могут выйти на «МЮ» с предложением. Отмечается, что «Хетафе» также будет претендовать на приобретении английского форварда.

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В текущем сезоне Гринвуд выступает за «Хетафе» на правах аренды. Форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Барселоны» к полузащитнику «Зальцбурга» Оскару Глуху.

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