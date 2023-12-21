«Ливерпуль» забил пять мячей «Вест Хэму» и вышел в полуфинал Кубка лиги

В ночь с 20 на 21 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле прошёл матч 1/4 финала Кубка лиги Англии. На домашнем поле местный «Ливерпуль» принимал «Вест Хэм» из Лондона. Игра завершилась разгромной победой командой Юргена Клоппа со счётом 5:1.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте после точного удара Доминика Собослаи. Оставшиеся голы в матче были забиты во втором тайме. Кёртис Джонс и Коди Гакпо сделали счёт 3:0, но Джарроду Боуэну на 77-й удалось его размочить. Однако затем «Ливерпуль» забил ещё два: своё имя на табло вписали Мохамед Салах и Джонс, оформивший дубль.

«Ливерпуль» вышел в полуфинал Кубка лиги. Перед Новым годом команде остаётся провести два матча с «Арсеналом» и «Бёрнли» в чемпионате.