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«Атлетик» продлил беспроигрышную серию до восьми матчей

«Атлетик» продлил беспроигрышную серию до восьми матчей
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В матче 18-го тура Ла Лиги «Атлетик» переиграл «Лас-Пальмас» со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Единственный мяч забил на 90+4-й минуте Унаи Гомес.

Таким образом, хозяева продлили свою беспроигрышную серию до восьми матчей подряд. «Атлетик» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице испанского чемпионата с 35 очками после 18 матчей. Он опередил по дополнительным показателям «Атлетико», у которого на один матч меньше.

Клуб из Бильбао в ходе своей серии одержал пять побед и ещё три раза закончил матчи вничью. В последний раз команда проигрывала в Ла Лиге в 10-м туре 22 октября в гостях «Барселоне» (0:1).

«Лас-Пальмас» находится на девятой позиции с 25 очками после 18 матчей.

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