Брат Мбаппе дебютировал в основе «ПСЖ»

Этан Мбаппе впервые появился на поле в основном составе «ПСЖ» в матче 17-го тура Лиги 1. Парижане дома принимали «Метц» и одержали победу со счётом 3:1. Игра прошла в среду, 20 декабря.

16-летний Этан Мбаппе — брат одного из сильнейших нападающих мира Килиана Мбаппе. Он выступает на позиции полузащитника.

В прошедшей игре хавбек вышел на замену на 90+2-й минуте. До финального свистка на поле находился и его брат Килиан, который сделал в прошедшей встрече дубль.

До сих пор Этан Мбаппе играл за основу «ПСЖ» только в товарищеских матчах. Фактически матч с «Метцем» стал первым для него в профессиональном футболе. Полузащитнику исполнится 17 лет 29 декабря.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 40 очками после 17 туров. «Метц» идёт 14-м с 16 очками.

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