В деле также «Бавария» и много кто ещё. Следим сразу за всеми!

Вау-среда в Европе! Играют «Барса» и Головин, а «Ливерпуль» и «Интер» жгут в Кубках. LIVE

Друзья, всем привет! Европейский футбол в декабре не даёт отдышаться. Середина недели, но даже в среду, 20 декабря, нас ждёт сразу несколько крутых матчей.

Самое интересное начнётся в 21:00, когда стартует матч «Барселоны» и «Альмерии». Команда Хави переживает непростые времена: из-за поражения и ничьей в предыдущих турах отставание в чемпионской гонке становится критическим. Так что побеждать «Альмерию» нужно в любом случае.

В Германии «Бавария» пока безуспешно гонится за сенсационным «Байером» Хаби Алонсо. Очередная проверка — матч с «Вольфсбургом», который каждый сезон выступает по-разному и в данный момент обитает в середине таблицы.

А поздний вечер получится нереально насыщенным. Во Франции вернувшийся после дисквалификации Александр Головин попытается принести «Монако» победу над «Тулузой».

В Италии продолжается розыгрыш Кубка. Накануне сенсационно вылетел «Наполи», а сегодня ошибку чемпиона постарается не совершить «Интер». Играть предстоит с «Болоньей».

Наконец, в Кубке английской лиги встретятся «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Такая вывеска интересна и без контекста, а с учётом борьбы за полуфинал — тем более.

За этими и другими матчами дня «Чемпионат» будет следить в этом онлайн-материале. Присоединяйтесь!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.