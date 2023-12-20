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Барселона — Альмерия: прямая онлайн-трансляция матча Ла Лиги, где смотреть, 20 декабря 2023, Ливерпуль, Монако, Интер

Вау-среда в Европе! Играют «Барса» и Головин, а «Ливерпуль» и «Интер» жгут в Кубках. LIVE
Кирилл Закатченко Максим Пахомов
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Онлайн дня в еврофутболе
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В деле также «Бавария» и много кто ещё. Следим сразу за всеми!

Друзья, всем привет! Европейский футбол в декабре не даёт отдышаться. Середина недели, но даже в среду, 20 декабря, нас ждёт сразу несколько крутых матчей.

Самое интересное начнётся в 21:00, когда стартует матч «Барселоны» и «Альмерии». Команда Хави переживает непростые времена: из-за поражения и ничьей в предыдущих турах отставание в чемпионской гонке становится критическим. Так что побеждать «Альмерию» нужно в любом случае.

Испания - Примера . 18-й тур
20 декабря 2023, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Альмерия
Альмерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Германии «Бавария» пока безуспешно гонится за сенсационным «Байером» Хаби Алонсо. Очередная проверка — матч с «Вольфсбургом», который каждый сезон выступает по-разному и в данный момент обитает в середине таблицы.

Германия - Бундеслига . 16-й тур
20 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А поздний вечер получится нереально насыщенным. Во Франции вернувшийся после дисквалификации Александр Головин попытается принести «Монако» победу над «Тулузой».

Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Италии продолжается розыгрыш Кубка. Накануне сенсационно вылетел «Наполи», а сегодня ошибку чемпиона постарается не совершить «Интер». Играть предстоит с «Болоньей».

Кубок Италии . 1/8 финала
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наконец, в Кубке английской лиги встретятся «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Такая вывеска интересна и без контекста, а с учётом борьбы за полуфинал — тем более.

Англия - Кубок лиги . 1/4 финала
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За этими и другими матчами дня «Чемпионат» будет следить в этом онлайн-материале. Присоединяйтесь!

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