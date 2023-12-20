Вау-среда в Европе! Играют «Барса» и Головин, а «Ливерпуль» и «Интер» жгут в Кубках. LIVE

Друзья, всем привет! Европейский футбол в декабре не даёт отдышаться. Середина недели, но даже в среду, 20 декабря, нас ждёт сразу несколько крутых матчей.
Самое интересное начнётся в 21:00, когда стартует матч «Барселоны» и «Альмерии». Команда Хави переживает непростые времена: из-за поражения и ничьей в предыдущих турах отставание в чемпионской гонке становится критическим. Так что побеждать «Альмерию» нужно в любом случае.
В Германии «Бавария» пока безуспешно гонится за сенсационным «Байером» Хаби Алонсо. Очередная проверка — матч с «Вольфсбургом», который каждый сезон выступает по-разному и в данный момент обитает в середине таблицы.
А поздний вечер получится нереально насыщенным. Во Франции вернувшийся после дисквалификации Александр Головин попытается принести «Монако» победу над «Тулузой».
В Италии продолжается розыгрыш Кубка. Накануне сенсационно вылетел «Наполи», а сегодня ошибку чемпиона постарается не совершить «Интер». Играть предстоит с «Болоньей».
Наконец, в Кубке английской лиги встретятся «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Такая вывеска интересна и без контекста, а с учётом борьбы за полуфинал — тем более.
За этими и другими матчами дня «Чемпионат» будет следить в этом онлайн-материале. Присоединяйтесь!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
- 20 декабря 2023
-
02:42
-
02:37
-
02:27
-
02:00
-
01:59
-
01:51
-
01:35
-
01:14
-
01:11
-
00:58
-
00:55
-
00:45
-
00:34
-
00:32
-
00:20
-
00:20
-
00:19
- 19 декабря 2023
-
23:58
-
23:48
-
23:45
-
23:41
-
23:36
-
23:26
-
23:21
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
23:00
-
22:53
-
22:51
-
22:37
-
22:35
-
22:22
-
22:22
-
22:19