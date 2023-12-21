Хави — о 3:2 с «Альмерией»: я жаловался на отсутствие души в моей команде

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре команды в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (3:2).

«Первый тайм неприемлем, и я сказал им об этом. Давление и агрессивность были неприемлемы. Либо мы бежим как звери, либо до нас ничего не доходит. У нас нет той «Барсы» 2010 года. В прошлом году мы были агрессивны и имели душу. Мы не можем не выкладываться на полную. Либо мы отдадим все силы, либо ничего не выиграем. Мы должны проснуться. Если не будет футбола, мы должны прийти за душой.

Сейчас я не злюсь. Я жаловался на отсутствие души в моей команде. Мяч горит, они чувствуют давление, но я должен быть более требовательным к игрокам, но при этом защищать их», — приводит слова Хави AS.

После 18 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 38 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (44 очка).