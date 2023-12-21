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Кастаньо подпишет с «Краснодаром» контракт на три года — AS

Кастаньо подпишет с «Краснодаром» контракт на три года — AS
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Опорный полузащитник «Крус Асуля» и сборной Колумбии Кевин Кастаньо в ближайшее время должен стать игроком «Краснодара». Контракт колумбийца с «быками» будет рассчитан на три года, информирует AS.

При этом сумма трансфера, по сведениям источника, составит от $ 7 млн до $ 8 млн. Ранее другие СМИ называли сумму в $ 7 млн за трансфер Кастаньо в клуб из России.

В сезоне-2023/2024 Кевин принял участие в 13 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В составе сборной Колумбии игрок дебютировал в январе 2023 года, он провёл за национальную команду уже семь матчей.

Напомним, на зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 38 очков за 18 матчей.

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