«Cпартак» пытался приобрести защитника Лукаса Питона

В летнее трансферное окно «Спартак» вёл переговоры с представителями «Васко да Гама» о подписании левого защитника Лукаса Питона. Об этом сообщает Revista Vascaina.

По информации источника, московский клуб делал бразильцам предложение о покупке 23-летнего футболиста в размере € 2 млн. Однако представители «Васко да Гама» ответили отказом на оффер «Спартака».

В текущем сезоне Питон провёл за «Васко да Гама» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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