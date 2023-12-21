Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о вероятности сыграть товарищеский матч со сборными из Южной Америки.

«Матчи со сборными из Южной Америки? Мы будем комментировать только то, что подписано. Пока у нас подписан договор на матч с Сербией. Со сборными из Южной Америки мы будем пытаться провести матч. Важно сыграть этот матч в России? Для наших болельщиков это важно», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.