Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дюков рассказал о вероятности сыграть товарищеский матч со сборными из Южной Америки

Дюков рассказал о вероятности сыграть товарищеский матч со сборными из Южной Америки
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о вероятности сыграть товарищеский матч со сборными из Южной Америки.

«Матчи со сборными из Южной Америки? Мы будем комментировать только то, что подписано. Пока у нас подписан договор на матч с Сербией. Со сборными из Южной Америки мы будем пытаться провести матч. Важно сыграть этот матч в России? Для наших болельщиков это важно», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.

Материалы по теме
Россия останется в УЕФА, исполком РФС отказался от перехода в Азию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android