Россия останется в УЕФА, исполком РФС отказался от перехода в Азию

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на последнем заседании в 2023 году поднимал вопрос перехода в Азию, в результате чего было принято решение остаться в УЕФА.

Все члены исполкома РФС посчитали, что переход в Азию не имеет смысла, ведь ФИФА не даёт гарантии допуска к международным турнирам в таком случае. РФС продолжит попытки по возвращению к международным соревнованиям через европейский континент и УЕФА.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Российские арбитры также перестали получать назначения на международные футбольные матчи. Недавно УЕФА и ФИФА попытались вернуть на международную арену юниорские сборные России (до 17 лет), однако столкнулись с угрозой бойкота от федераций других стран, поэтому данное решение временно «подвисло» в неопределённом положении.