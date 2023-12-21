Мирзов: «Тосно» должен мне до сих пор, нас кормили завтраками — сезон так и закончился

Бывший футболист «Тосно» Резиуан Мирзов рассказал, что расформированный футбольный клуб до сих пор имеет перед ним долги.

«Задержки в „Химках“ всегда были, но максимум три месяца. Всё выплачивали. Со мной нормально рассчитались, всё в порядке. Это «Тосно» мне должен до сих пор. Но они всем парням из того состава должны. Кстати, год назад нам выплатили совсем маленькую часть. Представляешь, пять лет прошло, а нам только сейчас что-то выплатили. Причём только с помощью УЕФА это получилось. Спасибо Мише Прокопцу. Нам всё ещё должны премиальные за весь тот сезон плюс несколько зарплат.

Как мы играли? За любовь к футболу! Ну кормили нас завтраками, кормили, кормили — сезон так и закончился. А мы так и не позавтракали — только пообедали Кубком России. Единственная радость того периода. Нам говорили, что, если трофей выиграем, всё вообще отлично будет. Но, конечно, все понимали, что команда умрёт», — рассказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в сезоне-2018/2019 «Тосно» должен был сыграть в Лиге Европы, но из-за финансовых проблем прекратил существование в июне 2018 года.