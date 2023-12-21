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Гендиректор «Баварии»: дверь в Суперлигу для нас закрыта!

Гендиректор «Баварии»: дверь в Суперлигу для нас закрыта!
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Генеральный директор «Баварии» и вице-председатель Европейской ассоциации клубов (ECA) Ян-Кристиан Дрезен заявил, что мюнхенский клуб не будет участвовать в Суперлиге.

«Мы приняли к сведению решение Европейского суда. Однако это не меняет позиции «Баварии» и позиции ECA о том, что такое соревнование будет представлять собой посягательство на важность национальных лиг и стабильность европейского футбола. Бундеслига — фундамент для «Баварии», так же как все национальные лиги являются фундаментом для европейских футбольных клубов. Поэтому наш долг и наше глубокое убеждение – укреплять их, а не ослаблять. Мы также поддерживаем европейские клубные соревнования под эгидой УЕФА. Итак, ещё раз совершенно ясно: дверь в Суперлигу для «Баварии» остаётся закрытой», — приводит слова Дрезена официальный сайт «Баварии».

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