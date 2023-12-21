Суперлига или УЕФА — кто одержит победу? Суд о будущем европейского футбола. LIVE!

Сегодня, 21 декабря, состоится суд между Суперлигой и УЕФА. Предмет спора – исключительное право конфедерации на проведение соревнований с участием европейских клубов. Суперлига в лице Флорентино Переса, Жоана Лапорты и руководителей «Ювентуса» хочет обратного, чтобы турниры мог проводить кто-то ещё.
Сейчас только УЕФА имеет возможность проводить еврокубки. Организация работает в правовом поле, которое, по сути, сама же и создала. Ранее Суперлига уже пыталась стать новым игроком на этом поле, но почти все клубы из неё вышли – во избежание санкций от УЕФА.
В результате данного судебного дела всё может измениться. И тогда не исключено, что в Европе появится ещё одна организация, проводящая свои еврокубковые соревнования. Звучит невероятно, но вполне реально. Следим вместе с вами за развитием событий!
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