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Судебное разбирательство УЕФА и Суперлиги: 21 декабря 2023, Чеферин, Флорентино Перес, что случилось, суть конфликта

Суперлига или УЕФА — кто одержит победу? Суд о будущем европейского футбола. LIVE!
Полина Куимова
Суд Суперлиги и УЕФА
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Дело может стать поворотным для всего спорта. Или уже стало таковым.

Сегодня, 21 декабря, состоится суд между Суперлигой и УЕФА. Предмет спора – исключительное право конфедерации на проведение соревнований с участием европейских клубов. Суперлига в лице Флорентино Переса, Жоана Лапорты и руководителей «Ювентуса» хочет обратного, чтобы турниры мог проводить кто-то ещё.

Сейчас только УЕФА имеет возможность проводить еврокубки. Организация работает в правовом поле, которое, по сути, сама же и создала. Ранее Суперлига уже пыталась стать новым игроком на этом поле, но почти все клубы из неё вышли – во избежание санкций от УЕФА.

В результате данного судебного дела всё может измениться. И тогда не исключено, что в Европе появится ещё одна организация, проводящая свои еврокубковые соревнования. Звучит невероятно, но вполне реально. Следим вместе с вами за развитием событий!

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