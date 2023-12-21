Президент УЕФА отреагировал на решение суда по Суперлиге

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о решении Европейского суда относительно легитимности создания Суперлиги. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Мы не будем пытаться остановить инициаторов создания Суперлиги. Они могут создавать всё, что захотят. Надеюсь, они начнут свой турнир как можно скорее… с двумя клубами (на данный момент участниками Суперлиги являются «Барселона» и «Реал». — Прим. «Чемпионата»). Футбол не продаётся», – приводит слова Чеферина журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в Супeрлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Вo всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Предварительно стаpт нового турнира запланирован на 2025 год.