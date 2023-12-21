«Это ничего не изменит». Инфантино — о решении Европейского суда в пользу Суперлиги

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал решение Суда Европейского Союза о том, что ФИФА и УЕФА не вправе устанавливать монополию на проведение турниров и запрещать командам участвовать в других соревнованиях.

«При всём огромном уважении к Европейскому суду сегодняшнее решение ничего не изменит, это правда.

Мы продолжим проводить самые зрелищные, конкурентные и значимые турниры в мире, а также использовать наши доходы для развития футбола во всех уголках мира.

ФИФА продолжит это делать, как и всегда, находясь в тесном сотрудничестве с нашими ассоциациями-членами, конфедерациями и всеми заинтересованными участниками футбола ради исключительной выгоды нашей игры — её глобальности», — написал Инфантино в своей социальной сети.

Напомним, указанное решение Суда Европейского Союза означает возможность создания Суперлиги на законных основаниях.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин также скептически выразился в отношении потенциального создания этого соревнования, подчеркнув, что в нём будут выступать «только два клуба».