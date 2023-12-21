Кечинов: сборной России будет тяжело в матче с Сербией

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии. По предварительным данным, встреча команд состоится в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Если такая возможность предоставится, конечно, будет великолепно. Сербия — это очень сильная команда, где играют хорошие футболисты из европейских клубов. Естественно, хотелось бы посмотреть на игру сборной России с такой командой. Наша сборная давно не играла с европейскими сборными, самый сильный соперник был Камерун. Понятно, что будет очень тяжело играть. Шансы оценить очень сложно, — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей. Национальная команда победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), а также сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). Россия до 23 лет провела два матча подряд с олимпийской сборной Египта, сыграв вничью в первом матче (1:1) и уступив во втором (1:2).