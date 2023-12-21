Бышовец: Сербия может быть критерием в оценке уровня сборной России

Футбольный тренер Анатолий Бышовец высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии. По предварительным данным, встреча команд состоится в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Надо говорить о том, что есть такой матч. Он необходим для поддержания интереса к сборной. Есть разные задачи у тренеров, и здесь речь идёт о завтрашнем дне, о перспективе. Какие-то тренерские эксперименты, привлечение молодых игроков. Сборная Сербии всегда была хорошим соперником. С моих времён, а может быть, и более. Уровень игроков сборной Сербии достаточно высокий. Это соперник, который может быть критерием в оценке уровня игроков нашей сборной. Матч будет интересным», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей. Национальная команда победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), а также сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). Россия до 23 лет провела два матча подряд с олимпийской сборной Египта, сыграв вничью в первом матче (1:1) и уступив во втором (1:2).