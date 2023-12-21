Звёздные игроки «Аль-Хиляля» поучаствовали голами в разгроме «Абхы» со счётом 7:0

Сегодня, 21 декабря, состоялся матч 18-го Про-лиги Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Ахли» и «Абха». Команда из Эр-Рияда забила в ворота гостей семь безответных мячей и отпраздновала разгромную победу — 7:0.

Первый гол в матче был забит на 18-й минуте. Его автором стал сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич. На 25-й минуте соотечественник автора первого гола Александр Митрович реализовал 11-метровый и сделал счёт 2:0. Третий гол на 72-й минуте на свой счёт записал Салем Аль-Давсари. Спустя семь минут Милинкович-Савич оформил дубль. На 83-й минуте Мохаммед Канно забил пятый мяч, а на 86-й минуте португальский футболист Рубен Невеш забил шестой гол. На 90+5 минуте Милинкович-Савич оформил хет-трик, установив окончательный счёт в матче.

После этой победы в активе «Аль-Хиляля» стало 50 очков. Команда является единоличным лидером чемпионата Саудовской Аравии. «Абха» с 14 очками идёт на 16-м месте.