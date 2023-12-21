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Звёздные игроки «Аль-Хиляля» поучаствовали голами в разгроме «Абхы» со счётом 7:0

Звёздные игроки «Аль-Хиляля» поучаствовали голами в разгроме «Абхы» со счётом 7:0
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Сегодня, 21 декабря, состоялся матч 18-го Про-лиги Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Ахли» и «Абха». Команда из Эр-Рияда забила в ворота гостей семь безответных мячей и отпраздновала разгромную победу — 7:0.

Первый гол в матче был забит на 18-й минуте. Его автором стал сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич. На 25-й минуте соотечественник автора первого гола Александр Митрович реализовал 11-метровый и сделал счёт 2:0. Третий гол на 72-й минуте на свой счёт записал Салем Аль-Давсари. Спустя семь минут Милинкович-Савич оформил дубль. На 83-й минуте Мохаммед Канно забил пятый мяч, а на 86-й минуте португальский футболист Рубен Невеш забил шестой гол. На 90+5 минуте Милинкович-Савич оформил хет-трик, установив окончательный счёт в матче.

После этой победы в активе «Аль-Хиляля» стало 50 очков. Команда является единоличным лидером чемпионата Саудовской Аравии. «Абха» с 14 очками идёт на 16-м месте.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 18-й тур
21 декабря 2023, четверг. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
7 : 0
Абха
Абха
1:0 Милинкович-Савич – 18'     2:0 Митрович – 25'     3:0 Аль-Давсари – 72'     4:0 Милинкович-Савич – 79'     5:0 Канно – 82'     6:0 Невеш – 86'     7:0 Милинкович-Савич – 90+5'    
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