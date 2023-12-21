Звёздные игроки «Аль-Хиляля» поучаствовали голами в разгроме «Абхы» со счётом 7:0

Сегодня, 21 декабря, состоялся матч 18-го Про-лиги Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Ахли» и «Абха». Команда из Эр-Рияда забила в ворота гостей семь безответных мячей и отпраздновала разгромную победу — 7:0.
Первый гол в матче был забит на 18-й минуте. Его автором стал сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич. На 25-й минуте соотечественник автора первого гола Александр Митрович реализовал 11-метровый и сделал счёт 2:0. Третий гол на 72-й минуте на свой счёт записал Салем Аль-Давсари. Спустя семь минут Милинкович-Савич оформил дубль. На 83-й минуте Мохаммед Канно забил пятый мяч, а на 86-й минуте португальский футболист Рубен Невеш забил шестой гол. На 90+5 минуте Милинкович-Савич оформил хет-трик, установив окончательный счёт в матче.
После этой победы в активе «Аль-Хиляля» стало 50 очков. Команда является единоличным лидером чемпионата Саудовской Аравии. «Абха» с 14 очками идёт на 16-м месте.
- 21 декабря 2023
-
23:17
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:57
-
22:52
-
22:40
-
22:37
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
21:54
-
21:52
-
21:50
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:31
-
21:25
-
21:25
-
21:18
-
21:13
-
21:12
-
20:59
-
20:57
-
20:57
-
20:55
-
20:51
-
20:50
-
20:41
-
20:41
-
20:36