Президент «ПСЖ» подколол главу «Реала» после его слов о Европейской Суперлиге

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи подколол президента мадридского «Реала» и одного из инициаторов создания Европейской Суперлиги Флорентино Переса. Во время своей речи о Суперлиге Перес стоял на фоне трофеев Лиги чемпионов.

«Странно говорить о Суперлиге, когда у тебя за спиной трофеи Лиги чемпионов УЕФА», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

21 декабря суд ЕС постановил, что УЕФА и ФИФА не имеют права устанавливать свою монополию на организацию турниров, а также не могут запрещать командам принимать участие в каких-либо других турнирах.

согласно регламенту Европейской Суперлиги, в ней будут принимать участие 64 команды, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год.

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