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«Барселона» проиграла мексиканскому клубу «Америка» в товарищеском матче

«Барселона» проиграла мексиканскому клубу «Америка» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и мексиканским клубом «Америка». Встреча состоялась в Далласе (США) на стадионе «Коттон Боул Стадиум» и завершилась победой мексиканской команды со счётом 3:2.

В составе «Барселоны» голами отметились вингер Ламин Ямал и нападающий Марк Гиу. У «Америки» отличились форварды Хулиан Киньонес (дубль) и Энри Мартин.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может заработать порядка € 5 млн благодаря матчу с мексиканским клубом.

Напомним, в Даллас поехали все игроки основы «Барселоны», кроме травмированных Марка-Андре тер Штегена, Иньиго Мартинеса, Маркоса Алонсо, Гави, Педри и Рональда Араухо.

На данный момент после 18 сыгранных матчей испанской Примеры «Барселона» располагается на третьем месте с 38 очками.

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