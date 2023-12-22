Бенхамин Гарре – лидер первой части сезона РПЛ по количеству удачных обводок

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре стал абсолютным лидером первой части сезона Российской Премьер-Лиги по успешным обводкам. Он совершил наибольшее количество удачных обводок (76) как в общем, так и в финальной трети поля (52), информирует телеграм-канал «РУСТАТ».

Топ-5 игроков первой части сезона РПЛ по количеству удачных обводок:

1. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 76

2. Бернард Бериша («Ахмат») — 57

3. Муми Нгамалё («Динамо») — 53

4. Мирлинд Даку («Рубин») — 50

5. Лукас Вера («Оренбург») — 50

Топ-5 игроков по количеству удачных обводок в финальной трети:

1. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 52

2. Максим Глушенков («Локомотив») — 29

3. Муми Нгамалё («Динамо») — 27

4. Квинси Промес («Спартак») — 27

5. Антон Зиньковский («Спартак») — 26.