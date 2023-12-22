Бенхамин Гарре – лидер первой части сезона РПЛ по количеству удачных обводок

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре стал абсолютным лидером первой части сезона Российской Премьер-Лиги по успешным обводкам. Он совершил наибольшее количество удачных обводок (76) как в общем, так и в финальной трети поля (52), информирует телеграм-канал «РУСТАТ».
Топ-5 игроков первой части сезона РПЛ по количеству удачных обводок:
1. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 76
2. Бернард Бериша («Ахмат») — 57
3. Муми Нгамалё («Динамо») — 53
4. Мирлинд Даку («Рубин») — 50
5. Лукас Вера («Оренбург») — 50
Топ-5 игроков по количеству удачных обводок в финальной трети:
1. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 52
2. Максим Глушенков («Локомотив») — 29
3. Муми Нгамалё («Динамо») — 27
4. Квинси Промес («Спартак») — 27
5. Антон Зиньковский («Спартак») — 26.