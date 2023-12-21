Бенхамин Гарре ответил на вопрос об интересе «Зенита» и «Удинезе»

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре ответил на вопрос об интересе со стороны «Зенита» и итальянских клубов. Ранее «Чемпионату» стало известно, что на представителей Гарре выходили люди из «Удинезе», «Фиорентины», «Торино» и «Салернитаны».

«Интерес от „Зенита“ и „Удинезе“? Ничего об этом не знаю. Честно говоря, в отпуске оставлю это моим представителям: отцу и его брату, моему дяде. Эти люди заботятся обо мне. Плюс, конечно же, агенты всегда помогали и помогают мне в России.

Было бы мне интересно поиграть в Италии? Конечно! Никто из игроков не будет врать при таком вопросе. Конечно, хочется прогрессировать. Переход в топ-5 лиг был бы для меня хорошим шагом. Но, как уже сказал, я игрок «Крыльев» и не думаю об этом всём. Возможные предложения, которые будут приходить, рассмотрят уже мои представители», — приводит слова Гарре «Спорт-экспресс».

Напомним, контракт Бенхамина с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 8 млн.