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«Очень горжусь папой». Денис Черышев – о работе своего отца в «Санта-Коломе»

«Очень горжусь папой». Денис Черышев – о работе своего отца в «Санта-Коломе»
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Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев прокомментировал работу своего отца Дмитрия Черышева на посту главного тренера андоррской «Санта-Коломы».

«Горжусь ли успехами папы в «Санта-Коломне»? Я смотрел все его игры, мы их вместе анализировали и рассматривали. Я очень рад, что у него получился такой большой успех в Лиге Конференций. В чемпионате тоже хорошо выступили. Я очень рад за них и очень горжусь папой», — сказал Черышев в видео на YouTube-канале РПЛ.

Напомним, сегодня, 23 ноября, стало известно, что Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера «Санта‑Коломы». 54-летний специалист возглавил клуб из Андорры в июле 2022 года. Под руководством Черышева команда впервые в своей истории дошла до третьего квалификационного раунда еврокубков. В третьем раунде Лиги конференций «Санта-Колома» уступила голландскому футбольному клубу «АЗ Алкмар».

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