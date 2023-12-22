«Очень горжусь папой». Денис Черышев – о работе своего отца в «Санта-Коломе»

Полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев прокомментировал работу своего отца Дмитрия Черышева на посту главного тренера андоррской «Санта-Коломы».

«Горжусь ли успехами папы в «Санта-Коломне»? Я смотрел все его игры, мы их вместе анализировали и рассматривали. Я очень рад, что у него получился такой большой успех в Лиге Конференций. В чемпионате тоже хорошо выступили. Я очень рад за них и очень горжусь папой», — сказал Черышев в видео на YouTube-канале РПЛ.

Напомним, сегодня, 23 ноября, стало известно, что Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера «Санта‑Коломы». 54-летний специалист возглавил клуб из Андорры в июле 2022 года. Под руководством Черышева команда впервые в своей истории дошла до третьего квалификационного раунда еврокубков. В третьем раунде Лиги конференций «Санта-Колома» уступила голландскому футбольному клубу «АЗ Алкмар».