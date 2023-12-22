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Денис Черышев не исключил перехода в клуб РПЛ по окончании сезона

Денис Черышев не исключил перехода в клуб РПЛ по окончании сезона
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев не исключил возвращения в Российскую Премьер-Лигу по окончании нынешнего сезона. Футболист заявил, что у него были контакты с клубами РПЛ в последнее время, но тогда он не планировал уезжать из Италии. Однако следующим летом, по словам Черышева, ситуация может измениться в зависимости от предложений.

«Были ли у меня варианты с командами РПЛ в последнее время? Были, конечно, но я сильно не вникал в них, потому что у меня контракт с «Венецией». Я не рассматривал вариант с тем, чтобы уходить отсюда. Я здесь доволен, набираюсь опыта и сил. А следующим летом, если будут какие-то предложения, не исключаю такой переход. Всё зависит от предложений», — сказал Черышев в видео на YouTube-канале РПЛ.

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