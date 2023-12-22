Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттифак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Головина высказался о попадании хавбека в символическую сборную первого круга Лиги 1

Агент Головина высказался о попадании хавбека в символическую сборную первого круга Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о попадании российского хавбека в символическую сборную первого круга чемпионата Франции по версии L'Equipe.

«Очень приятно, что такое серьёзное спортивное издание оценило игру Саши. Это плоды Сашиной работы. На тренировках и в играх он всегда выкладывается на максимум. Нужно отметить партнёров Александра по команде. Саша великолепно себя чувствует в «Монако», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российский полузащитник Головин в нынешнем сезоне провёл 15 матчей в Лиге 1, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Также на его счету шесть жёлтых и одна красная карточка. Хавбек выступает за «Монако» с 2018 года.

Материалы по теме
Такого с Головиным не было два года. Россиянин не сдержал эмоций и пнул ногой соперника
Такого с Головиным не было два года. Россиянин не сдержал эмоций и пнул ногой соперника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android