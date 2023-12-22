Агент Головина высказался о попадании хавбека в символическую сборную первого круга Лиги 1

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о попадании российского хавбека в символическую сборную первого круга чемпионата Франции по версии L'Equipe.

«Очень приятно, что такое серьёзное спортивное издание оценило игру Саши. Это плоды Сашиной работы. На тренировках и в играх он всегда выкладывается на максимум. Нужно отметить партнёров Александра по команде. Саша великолепно себя чувствует в «Монако», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российский полузащитник Головин в нынешнем сезоне провёл 15 матчей в Лиге 1, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Также на его счету шесть жёлтых и одна красная карточка. Хавбек выступает за «Монако» с 2018 года.