Такого с Головиным не было два года. Россиянин не сдержал эмоций и пнул ногой соперника

«Монако» одержал важную победу в заключительном матче в 2023 году. Правда, у Александра Головина наверняка остались не самые приятные впечатления об игре.

Головин вернулся в состав «Монако» после того, как отбыл дисквалификацию за перебор жёлтых карточек. В прошлом туре монегаски проиграли без россиянина «Лиону» (0:1), который обосновался в нижней части таблицы. После матча главный тренер «Монако» Ади Хюттер посетовал на отсутствие Головина.

Матч в Тулузе начался для «Монако» очень неудачно — пропустили уже на пятой минуте. Франк Магри головой перебросил мяч через вратаря, у Филиппа Кёна не было никаких шансов. Но гости очень быстро пришли в себя. И на перерыв ушли при счёте 2:1 благодаря дублю Виссама Бен-Йеддера.

Сначала нападающий «Монако» воспользовался подарком от Кристиана Элеби. 13-й номер «Тулузы» головой скинул точно на соперника, а тот спокойно реализовал свой шанс. И не праздновал гол, поскольку забил своей бывшей команде. А в конце первого тайма Бен-Йеддер реализовал пенальти, который заработал Фоларин Балогун.

На второй тайм Головин выходил с отличным настроением. Перед возвращением мило побеседовал с Бен-Йеддером. А уже через шесть минут арбитр Жером Бризар отправил россиянина в раздевалку. На Александре нарушили правила, а он, сидя на газоне, заехал шипами по икроножной мышце Арону Дённуму. Зачем? Арбитр сразу достал красную карточку, а Головин после этого долго уходил с поля. Возможно, до последнего надеялся на VAR. Но помощи не последовало.

Александр Головин бьёт соперника ногой Фото: Скрин из трансляции

В любом случае Александр откровенно подвёл свою команду. Кстати, это первая красная карточка Головина с августа 2021 года. Тогда он схватил удаление в домашнем матче с «Лансом» (0:2). И оно тоже было прямым. За 51 минуту в игре с «Тулузой» Головин совершил 43 касания, нанёс четыре удара (один — в створ), отдал 83% точных передач, выполнил один отбор и совершил одну потерю. Из-за удаления он получил оценку 5,5 — худший показатель в «Монако».

К счастью для Головина, «Монако» удержал победный счёт. Однако прямая карточка приведёт к дисквалификации. Следующий матч в чемпионате «Монако» проведёт 13 января («Реймс»), а потом сыграет с «Марселем» (28-го числа).