В L’Equipe объяснили попадание Головина в символическую сборную первой части Лиги 1

Журналист L'Equipe Антуан Момон, который специализируется в издании на «Монако», рассказал, за счёт чего Александр Головин попал в символическую сборную первой части Лиги 1

«Попадание Головина в символическую сборную Лиги 1 по итогам первой части чемпионата очень проста. После каждой игры L’equipe выставляет оценки игрокам. И по окончании 17-ти туров Александр имеет одну из лучших оценок. Я часто давал высокие оценки игрокам «Монако», потому что я специализируюсь на этом клубе. В первой части чемпионата нам очень понравилось, что Александр был креативным, предлагал решения перед штрафной площадью, был полезен в обороне. Головин мог и забить, и отдать передачи, бил издалека. Я думаю, у него будет столько голов и передач, сколько не было за всю карьеру.

Сейчас Головин в отличной форме, хорошо работает с мячом и без него. Он делает команду лучше, поэтому для нас он один из лучших игроков в Лиге 1 в первой части сезона», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Российский полузащитник Головин в нынешнем сезоне провёл 15 матчей в Лиге 1, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Также на его счету шесть жёлтых и одна красная карточка. Хавбек выступает за «Монако» с 2018 года.