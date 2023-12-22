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Газизов: про нас с Бердыевым и Гаджиевым писали: «Два медведя и медвежонок»

Газизов: про нас с Бердыевым и Гаджиевым писали: «Два медведя и медвежонок»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о совместной работе с главным тренером Курбаном Бердыевым и президентом клуба Гаджи Гаджиевым.

«Каково работать с Бердыевым и Гаджиевым? Мне — точно легко. У моих старших товарищей огромный опыт и интеллект. Я где-то прочитал про нас: «Два медведя и медвежонок». Полностью согласен. А Гаджи Муслимович добавил, что у нас у каждого своя берлога. Каждый выполняет свою работу, у каждого есть свои функции. Надеюсь, так и дальше будет всё продолжаться. Клуб — это же не только мы, но и футболисты, и сотрудники, и руководство республики, и, конечно, болельщики, — сказал Газизов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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