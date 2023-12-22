Главный феномен Первой лиги. Как три глыбы сработались и тащат Махачкалу в РПЛ

В Первой лиге неожиданный лидер. Почти не прогнозируемый, если говорить о классической логике. Ведь летом казалось, что за выход в РПЛ будут бороться «Торпедо», «Химки» (игроки этих команд стоят дороже остальных, а некоторые из них ещё недавно рубились в РПЛ), где-то рядом будет «Алания», которой всё-таки сделают стадион. Возможно — «Родина», чья философия подразумевает поступательное движение вверх, а опыт участия в стыках уже был. Или хотя бы «Акрон» — клуб, который в прошлом сезоне влюбил в себя многих.
Но нет. Все прогнозы посыпались, когда примерно с 8-го тура наверх полетело махачкалинское «Динамо». Команда, чей состав на € 4 млн дешевле главных топов. Чей бюджет, судя по всему, не входит в топ-5 самых больших в лиге. Но при этом на ключевых должностях у них легенды. Президент и один из основателей — Гаджи Гаджиев, а с лета там ещё работают бывший руководитель «Уфы» и «Спартака» Шамиль Газизов и один из самых статусных российских тренеров Курбан Бердыев. По именам — просто мощь.
Курбан Бердыев
Фото: vk.com/fcdmx
Мы уже рассказывали о том, как появилось «Динамо». Если тезисно, всё началось с Гаджиева и нескольких его коллег, которые создали в Махачкале профессиональный клуб. Через пару лет проектом заинтересовались местные власти. Выдали клубу новое и исторически важное для региона название — «Динамо» — и добавили финансирования. С самым большим бюджетом команда вышла в Первую лигу, где сразу пошла бороться в верхней части. В теории могла даже попасть в стыковые матчи. Но не срослось — прошлый сезон закончили на восьмом месте.
Летом клуб слегка обновил состав. При этом на трансферы не потратив ни копейки. Игроки приходили либо свободными агентами, либо в аренду. Некоторых из нынешнего состава «Динамо» вы точно знаете: воспитанник ЦСКА Сердер Сердеров, выпускник академии московского «Динамо» Никита Глушков, засветившийся в «Урале». А два самых дорогих игрока команды — Эгаш Касинтура, который раскрылся в «Уфе» (€ 750 тыс.) и голкипер Давид Волк, выпускник академии «Рубина».
«Не бывает такого, что все ожидания совпадают с реальностью, — слова Гаджи Гаджиева о первой части сезона специально для «Чемпионата». — И в плюс, и в минус. В целом выступление успешное. Но если брать частности, то есть над чем работать. Я имею в виду готовность команды, готовность отдельных игроков — по этим моментам возникали вопросы. Они неизбежны. В такой работе всегда есть плюсы, минусы, достоинства, проблемы. Есть замечания к отдельным игрокам, к движению клуба. Без высокого уровня организации, финансирования результаты не могут быть стабильными».
Приглашение Бердыева, конечно, важнейший момент перед новым сезоном. Хоть и старт вышел не очень удачным — всего две победы в семи турах. Зато потом очки стали набираться очень даже регулярно.
«Я понимаю специалистов, которые порой даже негативно высказывались о приглашении Бердыева в клуб. Называли решение неоднозначным. Порой это основывалось на жизненном опыте и на взглядах, которые исповедует Курбан Бекиевич. Якобы клубу был нужен тренер с более свежими, современными взглядами. Но, прежде чем пригласить, мы взвесили все за и против. И сейчас можно сказать однозначно, что решение было верным. Бекиевич в последние годы работал с действительно большими клубами, где уровень материально-технического обеспечения был выше. Но он принял наши условия. И проявил здесь себя действительно как профессионал».
А вот слова генерального директора «Динамо» Шамиля Газизова:
«Уровень Курбана Бекиевича очень высок. Он ведь занимается не только клубом, но и выполняет социальную функцию. Уже был в четырёх или пяти районах Дагестана. Посещал местные футбольные школы, проводил семинары для тренеров. Он вместе с Гаджи Муслимовичем этим занимается. Социальная нагрузка большая. И он делает это с удовольствием. Это его решение. Шероховатости на старте у нас действительно были. Но я видел, что работа идёт в правильном направлении. Настройка некоторых процессов заняла время. Неправильно сказать, что мы ни в чём не сомневались. Но мы верили в позитивное продолжение, а сама вера основывалась на том, что я видел».
Газизов и Бердыев пришли, по сути, за пару недель до начала сезона. Поэтому полноценной летней селекции не вышло. А футболистам пришлось очень быстро адаптироваться под требования нового тренера. К ним, кстати, есть вопросы. На которые обращает внимание в том числе и Гаджиев. У «Динамо» всего 21 забитый мяч в 20 матчах. Это 10-е место в лиге, хуже всех топов. И в принципе игра в атаке точно не самая сильная сторона команды. Но зимой будет возможность всё изменить. В том числе за счёт приглашения новых игроков.
«Летом нам не особо хватило времени на полноценную селекцию. Однако все игроки, которые пришли, оказались лидерами команды. Они играют, приносят пользу. А то, что любой клуб и штаб хочет усиления, — это правильно. Мы работаем над тем, чтобы новые игроки пришли в команду. У нас скромный бюджет. А все разговоры о том, что у нас он огромный, — утка. Спросите любого специалиста. Многие знают наши зарплаты, наши расходы. Я не говорю, что у нас маленький бюджет. Он именно скромный. Но достойный. Гнаться за большим бюджетом неправильно. Об этом говорит и Гаджи Муслимович, и Сергей Алимович Меликов. Общий посыл: ребята, мы должны бережнее относиться к деньгам».
Интересно, что «Динамо» в принципе уже готово к выходу в РПЛ. Сезон команда начинала на стадионе «Труд» в Махачкале, но быстро стало понятно, что потенциальное число зрителей выше 5 тыс. — именно столько может вместить арена. Поэтому вскоре переехали на «Анжи Арену». Там и собираются в дальнейшем проводить матчи. Заполняемость тоже неплохая — на матчи приходит в среднем около 9 тыс. человек. Чтобы адаптировать арену под РПЛ, нужно решить вопросы с VAR-оборудованием и системой Fan ID. Но руководство клуба не раз говорило, что в случае получения места в элите финансовые возможности для этого будут.
Сейчас у «Динамо» минимальный отрыв. И все понимают — основная борьба впереди.
«Ни одна команда из топ-6 не набрала двух очков за игру, — отмечает Газизов. — А это примерный чемпионский график. Значит, весной очковый барьер будет другим. А конкуренция — мощнее. Борьба за первые четыре места будет серьёзнейшая. Думаю, до последнего тура. Задача выхода в РПЛ? Это спорт. Произойти может всякое. Главное — побеждать в каждом следующем матче. Сейчас мы на первом месте. Имеем минимальный отрыв от конкурентов. Всё зависит от нас. Мы будем стараться делать всё возможное для выхода в РПЛ».
И самый популярный вопрос: как же в одном клубе уживаются такие масштабные личности? Гаджиев отвечает на него философски, отмечая, что главное — поиск компромиссов:
«Примеры, когда большим специалистам не удавалось найти общий язык, есть. Нельзя сказать, что на все аспекты игры, подготовки, клубной работы мы смотрим одинаково. Разногласия во взглядах есть, в том числе во взглядах на игру. Но это нормально. А как по-другому? В любом случае решения должны быть коллегиальными. А для их принятия нужна доказательная база. Большой опыт — это хорошо, но насколько он адаптирован к нынешним реалиям — это вопрос. Опыт, с одной стороны, помощник, с другой стороны — тормоз. Противоречия и споры были, есть и будут. Но важно уважать мнение своих коллег, слышать их».
Курбан Бердыев и Гаджи Гаджиев
Фото: vk.com/fcdmx
Газизов отмечает, что ему, наоборот, приятно работать среди таких людей:
«Каково работать с Бердыевым и Гаджиевым? Мне — точно легко. У моих старших товарищей огромный опыт и интеллект. Я где-то прочитал про нас: «Два медведя и медвежонок». Полностью согласен. А Гаджи Муслимович добавил, что у нас у каждого своя берлога. Каждый выполняет свою работу, у каждого есть свои функции. Надеюсь, так и дальше будет всё продолжаться. Клуб — это же не только мы, но и футболисты, и сотрудники, и руководство республики, и, конечно, болельщики».