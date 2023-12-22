Главный феномен Первой лиги. Как три глыбы сработались и тащат Махачкалу в РПЛ

В Первой лиге неожиданный лидер. Почти не прогнозируемый, если говорить о классической логике. Ведь летом казалось, что за выход в РПЛ будут бороться «Торпедо», «Химки» (игроки этих команд стоят дороже остальных, а некоторые из них ещё недавно рубились в РПЛ), где-то рядом будет «Алания», которой всё-таки сделают стадион. Возможно — «Родина», чья философия подразумевает поступательное движение вверх, а опыт участия в стыках уже был. Или хотя бы «Акрон» — клуб, который в прошлом сезоне влюбил в себя многих.

Но нет. Все прогнозы посыпались, когда примерно с 8-го тура наверх полетело махачкалинское «Динамо». Команда, чей состав на € 4 млн дешевле главных топов. Чей бюджет, судя по всему, не входит в топ-5 самых больших в лиге. Но при этом на ключевых должностях у них легенды. Президент и один из основателей — Гаджи Гаджиев, а с лета там ещё работают бывший руководитель «Уфы» и «Спартака» Шамиль Газизов и один из самых статусных российских тренеров Курбан Бердыев. По именам — просто мощь.

Курбан Бердыев Фото: vk.com/fcdmx

Мы уже рассказывали о том, как появилось «Динамо». Если тезисно, всё началось с Гаджиева и нескольких его коллег, которые создали в Махачкале профессиональный клуб. Через пару лет проектом заинтересовались местные власти. Выдали клубу новое и исторически важное для региона название — «Динамо» — и добавили финансирования. С самым большим бюджетом команда вышла в Первую лигу, где сразу пошла бороться в верхней части. В теории могла даже попасть в стыковые матчи. Но не срослось — прошлый сезон закончили на восьмом месте.

Летом клуб слегка обновил состав. При этом на трансферы не потратив ни копейки. Игроки приходили либо свободными агентами, либо в аренду. Некоторых из нынешнего состава «Динамо» вы точно знаете: воспитанник ЦСКА Сердер Сердеров, выпускник академии московского «Динамо» Никита Глушков, засветившийся в «Урале». А два самых дорогих игрока команды — Эгаш Касинтура, который раскрылся в «Уфе» (€ 750 тыс.) и голкипер Давид Волк, выпускник академии «Рубина».

«Не бывает такого, что все ожидания совпадают с реальностью, — слова Гаджи Гаджиева о первой части сезона специально для «Чемпионата». — И в плюс, и в минус. В целом выступление успешное. Но если брать частности, то есть над чем работать. Я имею в виду готовность команды, готовность отдельных игроков — по этим моментам возникали вопросы. Они неизбежны. В такой работе всегда есть плюсы, минусы, достоинства, проблемы. Есть замечания к отдельным игрокам, к движению клуба. Без высокого уровня организации, финансирования результаты не могут быть стабильными».

Приглашение Бердыева, конечно, важнейший момент перед новым сезоном. Хоть и старт вышел не очень удачным — всего две победы в семи турах. Зато потом очки стали набираться очень даже регулярно.

Гаджи Гаджиев президент «Динамо» (Махачкала) «Я понимаю специалистов, которые порой даже негативно высказывались о приглашении Бердыева в клуб. Называли решение неоднозначным. Порой это основывалось на жизненном опыте и на взглядах, которые исповедует Курбан Бекиевич. Якобы клубу был нужен тренер с более свежими, современными взглядами. Но, прежде чем пригласить, мы взвесили все за и против. И сейчас можно сказать однозначно, что решение было верным. Бекиевич в последние годы работал с действительно большими клубами, где уровень материально-технического обеспечения был выше. Но он принял наши условия. И проявил здесь себя действительно как профессионал».

А вот слова генерального директора «Динамо» Шамиля Газизова:

«Уровень Курбана Бекиевича очень высок. Он ведь занимается не только клубом, но и выполняет социальную функцию. Уже был в четырёх или пяти районах Дагестана. Посещал местные футбольные школы, проводил семинары для тренеров. Он вместе с Гаджи Муслимовичем этим занимается. Социальная нагрузка большая. И он делает это с удовольствием. Это его решение. Шероховатости на старте у нас действительно были. Но я видел, что работа идёт в правильном направлении. Настройка некоторых процессов заняла время. Неправильно сказать, что мы ни в чём не сомневались. Но мы верили в позитивное продолжение, а сама вера основывалась на том, что я видел».

Газизов и Бердыев пришли, по сути, за пару недель до начала сезона. Поэтому полноценной летней селекции не вышло. А футболистам пришлось очень быстро адаптироваться под требования нового тренера. К ним, кстати, есть вопросы. На которые обращает внимание в том числе и Гаджиев. У «Динамо» всего 21 забитый мяч в 20 матчах. Это 10-е место в лиге, хуже всех топов. И в принципе игра в атаке точно не самая сильная сторона команды. Но зимой будет возможность всё изменить. В том числе за счёт приглашения новых игроков.

Шамиль Газизов генеральный директор «Динамо» (Махачкала) «Летом нам не особо хватило времени на полноценную селекцию. Однако все игроки, которые пришли, оказались лидерами команды. Они играют, приносят пользу. А то, что любой клуб и штаб хочет усиления, — это правильно. Мы работаем над тем, чтобы новые игроки пришли в команду. У нас скромный бюджет. А все разговоры о том, что у нас он огромный, — утка. Спросите любого специалиста. Многие знают наши зарплаты, наши расходы. Я не говорю, что у нас маленький бюджет. Он именно скромный. Но достойный. Гнаться за большим бюджетом неправильно. Об этом говорит и Гаджи Муслимович, и Сергей Алимович Меликов. Общий посыл: ребята, мы должны бережнее относиться к деньгам».

Интересно, что «Динамо» в принципе уже готово к выходу в РПЛ. Сезон команда начинала на стадионе «Труд» в Махачкале, но быстро стало понятно, что потенциальное число зрителей выше 5 тыс. — именно столько может вместить арена. Поэтому вскоре переехали на «Анжи Арену». Там и собираются в дальнейшем проводить матчи. Заполняемость тоже неплохая — на матчи приходит в среднем около 9 тыс. человек. Чтобы адаптировать арену под РПЛ, нужно решить вопросы с VAR-оборудованием и системой Fan ID. Но руководство клуба не раз говорило, что в случае получения места в элите финансовые возможности для этого будут.

Сейчас у «Динамо» минимальный отрыв. И все понимают — основная борьба впереди.

«Ни одна команда из топ-6 не набрала двух очков за игру, — отмечает Газизов. — А это примерный чемпионский график. Значит, весной очковый барьер будет другим. А конкуренция — мощнее. Борьба за первые четыре места будет серьёзнейшая. Думаю, до последнего тура. Задача выхода в РПЛ? Это спорт. Произойти может всякое. Главное — побеждать в каждом следующем матче. Сейчас мы на первом месте. Имеем минимальный отрыв от конкурентов. Всё зависит от нас. Мы будем стараться делать всё возможное для выхода в РПЛ».

И самый популярный вопрос: как же в одном клубе уживаются такие масштабные личности? Гаджиев отвечает на него философски, отмечая, что главное — поиск компромиссов:

«Примеры, когда большим специалистам не удавалось найти общий язык, есть. Нельзя сказать, что на все аспекты игры, подготовки, клубной работы мы смотрим одинаково. Разногласия во взглядах есть, в том числе во взглядах на игру. Но это нормально. А как по-другому? В любом случае решения должны быть коллегиальными. А для их принятия нужна доказательная база. Большой опыт — это хорошо, но насколько он адаптирован к нынешним реалиям — это вопрос. Опыт, с одной стороны, помощник, с другой стороны — тормоз. Противоречия и споры были, есть и будут. Но важно уважать мнение своих коллег, слышать их».

Курбан Бердыев и Гаджи Гаджиев Фото: vk.com/fcdmx

Газизов отмечает, что ему, наоборот, приятно работать среди таких людей:

«Каково работать с Бердыевым и Гаджиевым? Мне — точно легко. У моих старших товарищей огромный опыт и интеллект. Я где-то прочитал про нас: «Два медведя и медвежонок». Полностью согласен. А Гаджи Муслимович добавил, что у нас у каждого своя берлога. Каждый выполняет свою работу, у каждого есть свои функции. Надеюсь, так и дальше будет всё продолжаться. Клуб — это же не только мы, но и футболисты, и сотрудники, и руководство республики, и, конечно, болельщики».