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«Локомотив» объявил о продлении контракта с гендиректором Леонченко

«Локомотив» объявил о продлении контракта с гендиректором Леонченко
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Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с генеральным директором клуба Владимиром Леонченко. Новое соглашение сторон рассчитано на два года. Решение о продлении контракта с Леонченко принимал совет директоров клуба.

Владимир Леонченко занимает пост гендиректора «Локомотива» с декабря 2020 года. Ранее в СМИ назывались несколько потенциальных кандидатов на должность в случае увольнения Леонченко. Среди них были экс-футболист команды Борис Ротенберг, а также генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов.

Напомним, «Локомотив» набрал 31 очко за 18 матчей первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляет таблицу «Краснодар», в активе которого 38 очков.

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