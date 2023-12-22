Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттифак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

The Guardian представило рейтинг 100 лучших футболистов 2023 года

The Guardian представило рейтинг 100 лучших футболистов 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии

Английское издание The Guardian опубликовало список из 100 лучших футболистов по итогам 2023 года. Возглавил рейтинг нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси замыкает первую десятку, грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал 12-м, а португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду находится на 27-м месте.

Топ-10 лучший футболистов 2023 года по версии The Guardian:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

2. Джуд Беллингес («Реал»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Гарри Кейн («Бавария»);

5. Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»);

6. Винисиус Жуниор («Реал»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль);

8. Кевин Дсалахе Брёйне («Манчестер Сити»);

9. Виктор Осимхен («Наполи»);

10. Лионель Месси («Интер Майами).

Материалы по теме
Стали известны имена лучших футболистов 2023 года по версии FourFourTwo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android