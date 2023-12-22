The Guardian представило рейтинг 100 лучших футболистов 2023 года

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Английское издание The Guardian опубликовало список из 100 лучших футболистов по итогам 2023 года. Возглавил рейтинг нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси замыкает первую десятку, грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал 12-м, а португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду находится на 27-м месте.

Топ-10 лучший футболистов 2023 года по версии The Guardian:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

2. Джуд Беллингес («Реал»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Гарри Кейн («Бавария»);

5. Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»);

6. Винисиус Жуниор («Реал»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль);

8. Кевин Дсалахе Брёйне («Манчестер Сити»);

9. Виктор Осимхен («Наполи»);

10. Лионель Месси («Интер Майами).