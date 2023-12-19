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Стали известны имена лучших футболистов 2023 года по версии FourFourTwo

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 100 лучших игроков 2023 года. Этот список возглавил норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, на втором месте расположился англичанин Джуд Беллингем, выступающий за мадридский «Реал». Тройку лидеров рейтинга замкнул форвард «Баварии» Гарри Кейн.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», нападающий); Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, полузащитник); Гарри Кейн («Бавария», нападающий); Килиан Мбаппе («ПСЖ», нападающий); Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», полузащитник); Лионель Месси («Интер» Майами, нападающий); Бернарду Силва («Манчестер Сити», полузащитник); Мохамед Салах («Ливерпуль», нападающий); Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид, нападающий); Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, нападающий).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.