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Тренер «Челси» Почеттино прокомментировал заявление клуба о Суперлиге

Тренер «Челси» Почеттино прокомментировал заявление клуба о Суперлиге
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Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на заявление клуба, в котором «синие» отказались от участия в Суперлиге.

«Я полностью согласен с заявлением клуба. Сегодня в шесть утра я слушал радио в Испании, и мне трудно понять, как это произойдёт. Это так рано и так сложно. Я сосредоточен на Премьер-лиге и клубе. Сложно предсказывать будущее, потому что здесь ещё слишком много вопросов», — приводит слова аргентинца журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал».

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