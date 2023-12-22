Александр Данцев возглавил «Урал-2»

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Российский специалист Александр Данцев стал новым главным тренером «Урала-2». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«В тренерском штабе «Урала-2» произошли изменения. Ансар Аюпов, который возглавил вторую команду «Урала» в сентябре этого года, покидает свой пост. Напомним, что Ансар Максутович пришёл в «Урал-2» в 2020 году и в связке с Денисом Клюевым проработал более трёх лет.

Благодарим Ансара Аюпова за работу и желаем всех благ в дальнейших свершениях!

Новым главным тренером «Урала-2» стал Александр Данцев. Он возвращается в систему футбольного клуба «Урал». На этот раз Александр Алексеевич возглавит вторую команду, которая выступает во Второй лиге.

Рады возвращению Александра Данцева в «Урал» и желаем успехов в работе!» — написано в заявлении «Урала».

«Урал-2» завершил первый этап сезона-2023/2024 Второй лиги на пятом месте в турнирной таблице группы 4 дивизиона «Б».