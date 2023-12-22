Юрген Клопп: нынешний «Арсенал» — это прекрасное сочетание физической мощи и техники

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о лондонском «Арсенале» в преддверии очного матча команд в 18-м туре английской Премьер-лиги, который состоится завтра, 23 декабря.

«Нам предстоит сыграть с суперсильной командой. Они даже лучше, чем в прошлом сезоне. Мы должны убедиться, что проведём эту домашнюю для нас игру должным образом.

Кроме того, они пригласили в команду Райса и Хаверца, от этого они точно не стали хуже. У «Арсенала» прекрасное сочетание физической мощи и техники. Они хорошо натренированы», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, матч «Ливерпуль» — «Арсенал» начнётся в 20:30 мск.

После 17 туров чемпионата Англии подопечные Клоппа набрали 38 очков и занимают второе место. После аналогичного количества матчей «канониры» заработали 39 баллов и расположились на первой строчке.