«Интер Майами» Месси объявил о подписании Луиса Суареса

Американский «Интер Майами» официально объявил о присоединении к команде нападающего Луиса Суареса.

«Добро пожаловать в мечту о Майами, Луис Суарес!» — написано в официальном аккаунте «Интер Майами» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 36-летний футболист перешёл в американский клуб на правах свободного агента. Последним клубом Суареса до перехода в «Интер Майами» был бразильский «Гремио», за который форвард провёл 33 матча в бразильской Серии А, где отметился 17 голами и 11 результативными передачами.

Также ранее в СМИ появилась информация, что Суарес подпишет с «Интер Майами» годичный контракт, в котором будет предусмотрена опция продления ещё на один сезон.

За американский клуб выступают сразу несколько бывших партнёров Луиса по «Барселоне» — это Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.