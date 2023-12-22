Луис Суарес переходит в «Интер Майами» — Фабрицио Романо

Уругвайский нападающий Луис Суарес, ранее выступавший за бразильский «Гремио», станет игроком американского «Интер Майами», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, всё готово к подписанию контракта и официальному объявлению. 36-летний футболист подпишет годичный контракт, в котором будет прописана опция продления ещё на один сезон.

Напомним, за американский клуб выступают сразу несколько бывший партнёров Луиса по «Барселоне» — это Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Суарес перешёл в «Гремио» из уругвайского «Насьоналя» зимой 2023 года в качестве свободного агента. Форвард принял участие в 33 матчах бразильской Серии А, в которых он отметился 17 голами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.