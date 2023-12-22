Ренан не перешёл в «Сан-Паулу» из-за требований «Зенита» по аренде — Са

Основным фактором, из-за которого «Сан-Паулу» отказался от варианта с переходом защитника Роберта Ренана, стал требуемый «Зенитом» срок аренды. Об этом сообщил журналист Габриэл Са в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Зенит» был согласен отдать бразильского защитника в аренду всего на шесть месяцев. Бразильский клуб, в свою очередь, хотел взять игрока в аренду на год, но безуспешно. Отмечается, что «Сан-Паулу» продолжает анализировать рынок в поисках защитника.

Напомним, 20-летний Роберт Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл четыре матча. Также на счету бразильца три игры в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 9 млн.