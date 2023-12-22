Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Ренан вызван в сборную Бразилии на предолимпийский турнир

Защитник «Зенита» Ренан вызван в сборную Бразилии на предолимпийский турнир
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в национальную команду Бразилии на предолимпийский турнир, сообщает пресс‑служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Предолимпийский турнир пройдёт с 20 января по 11 февраля в Венесуэле. На первом этапе сборная Бразилии попадает в группу А и встретится с Венесуэлой, Колумбией, Боливией и Эквадором. Подготовка к отбору начнётся 8 января в Терезополисе. 16 числа января национальная команда отправится в Венесуэлу.

Первый матч на турнире команда проведёт 23 января со сборной Боливии.

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. В ныненшнем сезоне Ренан принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
«Сан-Паулу» рассматривает вариант с арендой защитника «Зенита» Ренана

Фанаты сборной Бразилии облили Ди Марию пивом

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android