Защитник «Зенита» Ренан вызван в сборную Бразилии на предолимпийский турнир

Защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в национальную команду Бразилии на предолимпийский турнир, сообщает пресс‑служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Предолимпийский турнир пройдёт с 20 января по 11 февраля в Венесуэле. На первом этапе сборная Бразилии попадает в группу А и встретится с Венесуэлой, Колумбией, Боливией и Эквадором. Подготовка к отбору начнётся 8 января в Терезополисе. 16 числа января национальная команда отправится в Венесуэлу.

Первый матч на турнире команда проведёт 23 января со сборной Боливии.

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. В ныненшнем сезоне Ренан принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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