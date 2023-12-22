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Ангелос Постекоглу: Суперлигу придумали люди, не понимающие сути игры в футбол

Ангелос Постекоглу: Суперлигу придумали люди, не понимающие сути игры в футбол
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением о возможном создании Европейской Суперлиги в будущем.

«Реакция, с которой столкнулась Суперлига, наглядно показывает, какое место в футбольном сообществе она занимает. На мой взгляд, подобные концепции предлагают люди, которые оторваны от понимания сути этой игры.

Да, я консервативен в подобных вещах, и мне не нравится, когда игра и её правила меняются слишком сильно. Но я гарантирую вам, что меня не будет в футболе в случае, если будут реализовываться такие концепции. У нас есть самый главный показатель успешности этих идей — реакция болельщиков», — приводит слова Постекоглу The Independent.

Напомним, создание Суперлиги стало возможным после того, как вчера, 21 декабря, Суд Европейского союза признал невозможным для ФИФА и УЕФА насаждать свою монополию на проведение турниров и запрещать командам принимать участие в иных соревнованиях.

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