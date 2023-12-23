Футбольная Суперлига: за два дня от вступления отказался 21 клуб топ-5 лиг

В течение пятницы, 22 декабря, к 17 европейским клубам из топ-5 лиг, которые публично отказались от участия в Европейской Суперлиге, присоединились английские «Арсенал» и «Ливерпуль», а также французский «Лион» и итальянская «Фиорентина». Напомним, прошло два дня после решения Европейского суда о неправомерном запрете Суперлиги.

Заявления о нежелании вступать в Европейскую Суперлигу опубликовали следующие клубы.

Чемпионат Англии: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль».

Чемпионат Испании: «Севилья», «Валенсия», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Вильярреал».

Чемпионат Италии: «Интер», «Аталанта», «Рома», «Фиорентина».

Чемпионат Германии: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Байер».

Чемпионат Франции: «ПСЖ», «Монако», «Лион».

Стоит отметить, что единственным клубом, в котором высказались в положительном ключе в адрес Суперлиги, стал итальянский «Наполи». На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только испанские «Барселона» и «Реал» Мадрид.

По сообщениям организаторов, в Супeрлиге планируется участие 64 клубов, которые будут поделены на три лиги.