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Игрок «Манчестер Сити» Родри повторил необычное достижение Месси и Бэйла

Игрок «Манчестер Сити» Родри повторил необычное достижение Месси и Бэйла
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После того как полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес был признан лучшим игроком клубного чемпионата мира 2023 года, он стал лишь третьим футболистом в истории, которому удалось в один год получить «Золотой мяч» этого турнира, а также стать лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов. Об этом информирует Squawka.

Согласно данным источника, первым футболистом, сумевшим установить подобное достижение, в 2011 году стал на тот момент нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси. Затем, в 2018 году, лучшим игроком финала Лиги чемпионов и лучшим футболистом клубного чемпионата мира был признан крайний нападающий Гарет Бэйл, выступавший в составе мадридского «Реала».

Напомним, в финале Лиги чемпионов 2023 года именно Родри забил в матче с «Интером» единственный гол, который оказался победным.

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