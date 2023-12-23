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«Милан» вырвал ничью в матче с «Салернитаной», занимающей последнее место в Серии А

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Салернитана» и «Милан». Команды играли на стадионе «Ареки» в Салерно (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Итоговый результат — 2:2.

На 17-й минуте счёт открыл защитник «Милана» Фикайо Томори. В концовке первого тайма защитник Федерико Фасио забил ответный мяч «Салернитаны». Ему ассистировал Антонио Кандрева. На 63-й минуте Антонио Кандрева с передачи Григориса Кастаноса вывел хозяев вперёд. «Милану» удалось уйти от поражения благодаря голу нападающего Луки Йовича на 90+1-й минуте.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка после 17 матчей. «Салернитана» находится на последней, 20-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (41).

В параллельном матче «Фиорентина» на выезде обыграла «Монцу» — 1:0.