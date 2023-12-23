Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» вырвал ничью в матче с «Салернитаной», занимающей последнее место в Серии А

«Милан» вырвал ничью в матче с «Салернитаной», занимающей последнее место в Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Салернитана» и «Милан». Команды играли на стадионе «Ареки» в Салерно (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Итоговый результат — 2:2.

На 17-й минуте счёт открыл защитник «Милана» Фикайо Томори. В концовке первого тайма защитник Федерико Фасио забил ответный мяч «Салернитаны». Ему ассистировал Антонио Кандрева. На 63-й минуте Антонио Кандрева с передачи Григориса Кастаноса вывел хозяев вперёд. «Милану» удалось уйти от поражения благодаря голу нападающего Луки Йовича на 90+1-й минуте.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка после 17 матчей. «Салернитана» находится на последней, 20-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (41).

Италия - Серия А . 17-й тур
22 декабря 2023, пятница. 22:45 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
2 : 2
Милан
Милан
0:1 Томори – 17'     1:1 Фасио – 42'     2:1 Кандрева – 63'     2:2 Йович – 90'    
Удаления: Фьорилло – 90+5' / нет

В параллельном матче «Фиорентина» на выезде обыграла «Монцу» — 1:0.

Италия - Серия А . 17-й тур
22 декабря 2023, пятница. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
0 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Бельтран – 7'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android