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Тренер «Лацио» Сарри: Суперлига? Мне даже новый формат Лиги чемпионов не нравится

Тренер «Лацио» Сарри: Суперлига? Мне даже новый формат Лиги чемпионов не нравится
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Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопрос о том, как он относится к идее создания Европейской Суперлиги.

«Создание Суперлиги? Я традиционалист, мне даже формат следующего розыгрыша Лиги чемпионов не нравится. Лучше бы рождественским подарком для меня стали набранные очки «Лацио», — приводит слова Сарри журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в минувший четверг, 21 декабря, Суд Европейского союза вынес решение, в соответствии с которым УЕФА и ФИФА не вправе устанавливать свою монополию на организацию других футбольных турниров, а также не вправе накладывать запрет на команды, которые хотят принять участие в новых соревнованиях.

После вынесения данного решения был представлен формат готовящейся Суперлиги, однако многие европейские гранды высказались против участия в этом турнире.

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