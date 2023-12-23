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Мусиала ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»

Мусиала ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал своё будущее в мюнхенском клубе.

«Мой контракт истекает в 2026 году, так что всё абсолютно спокойно. Мне очень комфортно в «Баварии». Мне нравится работать с Томасом Тухелем – он и его тренерский штаб очень мне помогают, они внимательны к деталям. Думаю, наша команда движется в правильном направлении, а лично я ещё могу стать лучше в некоторых аспектах – например, в принятии решений и игре в пас», – приводит слова Мусиалы журналист Максимилиан Кох в соцсетях.

В текущем сезоне 20-летний Мусиала провёл за «Баварию» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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