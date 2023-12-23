Генсек РФС оценил проект реформы формата РПЛ с плей-офф

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о проекте реформирования формата проведения чемпионата России с добавлением матчей плей-офф после 30 туров гладкого чемпионата в качестве дополнительного турнира.

«В октябре я скептически отзывался о проекте реформы формата РПЛ с плей-офф после гладкого чемпионата, потому что у проекта не было проекта календаря? Его до сих пор нет. Точку зрения на реформу не поменял, проект сырой. Даже с точки зрения того, что предлагается — некий турнир, в котором 8 команд РПЛ не участвуют, а после первого тура плей-офф к ним присоединяются ещё 4 команды. То есть 12 команд, не участвуя в турнире, получат сверхперегруженный календарь в осенней части, когда надо будет играть через два дня на третий — и всё равно это практически не помещается в 30 окон, которые есть в году. Не очень понимаю, что это такое», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Осенью 2023 года рабочая группа РПЛ по обсуждению структуры соревнований, возглавляемая генеральным директором московского «Динамо» Павлом Пивоваровым, предложила проект реформирования чемпионата России с добавлением матчей плей-офф среди восьми лучших клубов лиги по завершении 30 туров гладкого двухкругового турнира. При этом предполагалось, что чемпион страны будет объявляться по итогам гладкого чемпионата, а плей-офф станет отдельным турниром.

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